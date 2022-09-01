Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Страны G7 до конца текущей недели согласуют план по установлению предельной цены на российскую нефть. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Издание рассказало о намерениях участников «Большой семёрки» установить ограничения стоимости российской нефти уже в течение текущей недели. Тем не менее, какую цену предлагается установить в качестве потолка, не уточняется.

В материале приводится заявление главы американского минфина Джанет Йеллен, которая уверяет, что страны достигли «существенного прогресса». Однако подробностей она не привела.