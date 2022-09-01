Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Власти американского штата Техас выслали из своего региона в город Чикаго (штат Иллинойс) группу из примерно 60 вновь прибывших мигрантов, сообщило агентство Reuters.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На фоне такого решения техасский губернатор, республиканец Грег Эббот призвал чикагского мэра, демократа Лори Лайтфут принять «закон об убежище» в ее городе, ограничивающий сотрудничество с федеральной иммиграционной службой Соединенных Штатов (USCIS).

Журналисты отмечают, что с апреля 2022 года с территории Техаса в два города США — Вашингтон и Нью-Йорк — было выслано более 7000 мигрантов. На эти нужды было выделено $13 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа телеканал Fox News передал о том, что система приютов Нью-Йорка оказалась почти переполнена из-за наплыва мигрантов, продолжающих прибывать в мегаполис автобусами из Техаса.

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