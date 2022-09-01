Вашингтон, 1 сентября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Власти американского штата Техас выслали из своего региона в город Чикаго (штат Иллинойс) группу из примерно 60 вновь прибывших мигрантов, сообщило агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

На фоне такого решения техасский губернатор, республиканец Грег Эббот призвал чикагского мэра, демократа Лори Лайтфут принять «закон об убежище» в ее городе, ограничивающий сотрудничество с федеральной иммиграционной службой Соединенных Штатов (USCIS).

Журналисты отмечают, что с апреля 2022 года с территории Техаса в два города США — Вашингтон и Нью-Йорк — было выслано более 7000 мигрантов. На эти нужды было выделено $13 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа телеканал Fox News передал о том, что система приютов Нью-Йорка оказалась почти переполнена из-за наплыва мигрантов, продолжающих прибывать в мегаполис автобусами из Техаса.