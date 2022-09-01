Тайбэй, 1 сентября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Тайвань намерен в дальнейшем укреплять сотрудничество с США по производству полупроводников, заявила глава островной администрации Цай Инвэнь в ходе беседы с губернатором американского штата Аризона Дагом Дьюси.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«На фоне угрозы роста авторитаризма в мире и экономических вызовов в эпоху после пандемии Тайвань стремится расширять сотрудничество с США в полупроводниковой и других высокотехнологичных отраслях промышленности. Это позволит создать более безопасные и надежные цепочки поставок», — заявила она.

Цай Инвэнь напомнила, что тайваньская TSMC уже строит в американском городе Финикс свой завод по производству полупроводников. В свою очередь, Дьюси объявил о подписании указа об открытии торгового представительства штата Аризона на острове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники американского агентства Bloomberg сообщили о планах Тайваня закупить американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и реактивные системы залпового огня HIMARS. По их данным, Тайбэй закажет 29 комплексов РСЗО и 860 высокоточных ракет к ним.