Москва, , 06:32 — REGNUM Отказ Европы в упрощенном визовом режиме это новая попытка расколоть российское общество, которая в очередной раз не сработает, уверен председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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«В Праге состоялась неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. В повестке стояла тема приостановки действия соглашения об упрощенном визовом режиме. На самом деле, конечно, цели были намного циничнее. Речь шла, по сути, не столько о визах, сколько о механизме по расколу российского общества. Зазвучал тезис о «возрастных группах» для поездок россиян в Европу. Мы эти приёмы хорошо помним по 90-м. Нужны объекты для разработки «прелестями» европейских ценностей. Неужели не понимают люди, что сейчас это тупиковая затея? Больше реализма, друзья! Впрочем, понятно, что в «коллективном западном сообществе» пробиться к здравому смыслу очень сложно», — написал Карасин в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза достигли договорённости относительно приостановки облегченного визового режима для граждан России. Такое заявление сделал 31 августа глава евросоюзной дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Праге.