Москва, 1 сентября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Причиной аномальной августовской жары в Москве стало усиление парникового эффекта. Об этом РИА Новости заявил климатолог Алексей Кокорин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара в Москве

«Раз есть глобальный тренд на потепление, раз мы понимаем физику, из-за чего это, — а это, к сожалению, из-за усиления человеком парникового эффекта прежде всего, пусть небольшим, но усилением, — то понятно, что в какой-то момент предыдущий рекорд будет побит для любого месяца. Вопрос — в какой момент. Он был побит в этом году», — сказал Кокорин.

По его словам, повышение температуры воздуха фиксируется не только по августу, но и по остальным месяцам, а наибольший рост показала весенняя температура — до трёх градусов.

Кокорин уточнил, что летом фиксируется не столь сильное повышение, однако именно в августе наблюдается «размах междугодовой изменчивости» — либо в сторону особого холода, либо особой жары.