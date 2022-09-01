Анадырь, , 05:53 — REGNUM Власти Чукотки расширили список получателей мер социальной поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в Донбассе и на территории бывшей УССР. По поручению губернатора Романа Копина утверждён порядок предоставления единовременных выплат из резервного фонда правительства округа. Теперь меры социальной поддержки будут предоставляться жителям Чукотки, пребывающим в запасе, и поступившим на военную службу по контракту в соединения и воинские части Вооруженных Сил РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Русский Донбасс Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Социальная поддержка в регионе предусмотрена для военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, лиц, принимавших на добровольной основе участие в боевых действиях, волонтеров и членов их семей. Размер единовременной денежной выплаты составляет 150 тыс. рублей. Она предоставляется в беззаявительном порядке», — пояснила начальник регионального департамента социальной политики Татьяна Горностаева.

Помимо этого, единовременные выплаты от 500 тыс. до 1 млн рублей полагаются военнослужащим, в том числе, проходящим службу в войсках национальной гвардии и имеющим специальное звание полиции, сотрудникам органов внутренних дел, лицам, принимавшим участие в боевых действиях на добровольной основе, волонтерам, получившим ранение. Семьям погибших в ходе специальной военной операции предусмотрена поддержка в размере 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, судьбу территорий бывшей УССР, освобожденных от нацистского киевского режима, будут решать люди, живущие там, заявил 31 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на просветительском марафоне «Знание».