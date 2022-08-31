Москва, , 19:15 — REGNUM Судьбу территорий бывшей УССР, освобожденных от нацистского киевского режима, будут решать люди, живущие там, заявил 31 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на просветительском марафоне «Знание».

Сергей Лавров © ИА REGNUM

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о возможности референдума по вхождению Запорожской области в состав России.

При этом Лавров уточнил, что «не стал бы сейчас гадать».

«Судьбу тех территорий, которые мы освобождаем от неонацистского режима, будут решать, конечно же, те люди, которые там живут», — подчеркнул глава МИД России.

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