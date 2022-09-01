Москва, 1 сентября, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Около трёх тысяч компаний «поставили на паузу» свой бизнес в России с начала марта, а 500 иностранных предприятий, находившихся в РФ, уже ликвидированы. Об этом 31 августа сообщает «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы по труду и занятости, направленные в Госдуму.

Calvin Teo Магазин IKEA

По данным ведомства, в период с 1 марта по 1 июля в России приостановили работу 3 тыс. организаций, 527 иностранных компаний были ликвидированы. В простое на 1 июля находились в стране 125,5 тыс. сотрудников зарубежных компаний. Для сравнения: 1 марта таких сотрудников было около 39 тыс. человек.

При этом в Роструд с целью защитить свои права обратились лишь 483 человека. По прогнозам правительства, уже к концу III квартала потерять работу могут около 200 тыс. человек.

В частности, по данным профсоюза «Торговое единство», который в июне обращался в кабмин и в комитет Госдумы, в связи с намерением компании IKEA приостановить розничный бизнес в России и продать четыре завода, без работы могут остаться около 20 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уходе из России известных брендов французской женской одежды Sandro и Maje, принадлежащих компании Groupe SMCP.