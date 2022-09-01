Пекин, , 04:52 — REGNUM Речь генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина о новом этапе развития Китая, новой философии развития и новой парадигме развития будет опубликована 1 сентября, сообщает газета China Daily.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь Си Цзиньпина, который также является председателем КНР и председателем Центрального военного совета, будет опубликована в 17-м номере журнала «Цюши» за этот год, ведущего журнала Центрального комитета КПК.

Китай по-прежнему переживает важный период стратегических возможностей для развития, но есть новые изменения в возможностях и вызовах, с которыми сталкивается страна, говорится в речи, произнесенной на Пятом пленарном заседании Центрального комитета КПК 19-го созыва.

Определяя новый этап развития как этап построения современной социалистической страны во всех отношениях и достижения Цели Второго столетия, в своей речи вступление страны в этот этап развития Си Цзиньпин назвал значительным шагом в историческом процессе национального возрождения.

Он заявил, что социалистическая модернизация Китая имеет много важных особенностей. Китайский путь модернизации основан на особенностях Китая и отражает эволюцию человеческого общества в целом. Призывая к пониманию стратегической концепции ускорения построения новой парадигмы развития с общей и стратегической точки зрения, в своей речи Си перечисляет несколько основных направлений этого процесса.

Он подчеркивает необходимость улучшения лидерства партии в применении новой философии развития и содействии новой парадигме развития. Вся партия должна быть полностью осведомлена о долгосрочном, сложном и трудном характере великой борьбы на предстоящем пути, добавляет китайский лидер.