Вашингтон, 1 сентября, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты помогают киевскому режиму планировать контрнаступления и организовывать карательные операции, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«США в ходе подготовки контрнаступления [киевских боевиков] призвали Киев ограничить операцию по географии и целям, чтобы не увязнуть на нескольких фронтах», — говорится в сообщении.

Источники утверждают, что киевский режим планировал развернуть широкое наступление, однако по советам из США сократил его масштабы. При этом пресс-секретарь американского минобороны Патрик Райдер подтвердил, что взаимодействие между Вашингтоном и Киевом по этим вопросам ведется, однако отказался раскрыть детали. Он добавил, что киевский режим якобы самостоятельно принимает решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские военные координируют действия киевского режима. Он подчеркнул, что именно Вашингтон срывает любые возможности для дипломатического урегулирования.