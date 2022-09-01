Басра, Ирак, , 03:00 — REGNUM Вооруженные бои между сторонниками шиитского имама Муктады ас-Садра и силовиками начались в иракской Басре, передает телеканал Al Jazeera.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, один человек погиб в результате столкновений, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Других подробностей пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Ираке начались вооруженные столкновения между сторонниками шиитского имама Муктады ас-Садра и силовиками. В результате столкновений погибли десятки человек, еще множество получили ранения различной степени тяжести. Уже 30 августа глава иракского правительства Мустафа аль-Казыми заявил о готовности уйти в отставку, если ситуация в стране будет усугубляться.

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