Рим, , 02:06 — REGNUM Переговоры с российскими клиентами запрещено вести агентству, которому поручена организация аренды виллы «Виттория апуана» в Форте-деи-Марми, принадлежащей семье Владимира Зеленского. Об этом 31 августа рассказал представитель агентства Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудио Сальвини газете La Stampa.

Зеленский ЗеПрезидент. youtube.com

Представитель агентства полностью опроверг информацию о том, что виллу летом арендовали русские клиенты. По словам Сальвини, вилла записана на компанию, которая находится на Кипре и принадлежит супруге Зеленского, Елене Зеленской. Агентство уполномочено сдать виллу в аренду, однако в договоре прописано, что съёмщиками не могут быть русские.

Сальвини уточнил, что вилла летом сдавалась в аренду, но сейчас пустует. Кто был арендатором объекта, Сальвини не уточнил, но категорически опроверг вероятность того, что данную виллу могли снимать русские.

При этом курортный город Форте-деи-Марми, расположенный на берегу Тирренского моря, очень популярен у российских граждан, которые приобретали здесь недвижимость. Мэр города Бруно Мурци рассказал, что российские туристы давно стали здесь традиционными гостями, они вносят значительный вклад в местную экономику. Большая часть русских туристов приезжают в Форте-деи-Марми из Лондона или из Дубая, где они проживают постоянно.

Читайте ранее в этом сюжете: «Эвакуаторы хреновы» — в Крыму ответили на планы Киева по «деоккупации»