Рим, 1 сентября 2022, 02:06 — REGNUM Переговоры с российскими клиентами запрещено вести агентству, которому поручена организация аренды виллы «Виттория апуана» в Форте-деи-Марми, принадлежащей семье Владимира Зеленского. Об этом 31 августа рассказал представитель агентства Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудио Сальвини газете La Stampa.

Зеленский
Зеленский
ЗеПрезидент. youtube.com

Представитель агентства полностью опроверг информацию о том, что виллу летом арендовали русские клиенты. По словам Сальвини, вилла записана на компанию, которая находится на Кипре и принадлежит супруге Зеленского, Елене Зеленской. Агентство уполномочено сдать виллу в аренду, однако в договоре прописано, что съёмщиками не могут быть русские.

Сальвини уточнил, что вилла летом сдавалась в аренду, но сейчас пустует. Кто был арендатором объекта, Сальвини не уточнил, но категорически опроверг вероятность того, что данную виллу могли снимать русские.

При этом курортный город Форте-деи-Марми, расположенный на берегу Тирренского моря, очень популярен у российских граждан, которые приобретали здесь недвижимость. Мэр города Бруно Мурци рассказал, что российские туристы давно стали здесь традиционными гостями, они вносят значительный вклад в местную экономику. Большая часть русских туристов приезжают в Форте-деи-Марми из Лондона или из Дубая, где они проживают постоянно.

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