Тирана, 31 августа, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Албании Бледи Чучи 31 августа прокомментировал арест турецкого миллиардера Фарука Фатиха Озера в албанском городе Химара.

Криптовалюта

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мужчина находился в международном розыске и обвиняется в мошенничестве с криптовалютами в особо крупном размере.

Чучи назвал арест Озера доказательством эффективности работы криминальной полиции Албании и поздравил офицеров, принявших участие в операции по аресту бизнесмена. «Нулевая толерантность к организованной преступности», — подчеркнул политик.

20 апреля 2022 года Озер сбежал из Турции, имея при себе 108 млн долларов.