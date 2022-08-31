Берлин, , 22:42 — REGNUM Германия планирует расширить свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Об этом сегодня, 31 августа, в интервью агентству Reuters заявил генеральный комиссар Бундесвера генерал Эберхард Цорн.

Германский линейный крейсер с цеппелином над ним

По словам Цорна, Германия намерена отправить в Индо-Тихоокеанский регион больше своих военных кораблей и активнее участвовать в учениях союзников, наблюдая за тем, как огромными темпами наращиваются вооружённые силы Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия уже отправила 13 своих боевых самолетов на совместные учения в Австралию в июле 2022 года. Также был отправлен 1 боевой корабль спорные территорииЮжно-Китайского моряв 2021 году.

Также уже запланировано участие германских военных в учениях в Австралии в 2023 году. Эскадра германского флота будет направлена в Индо-Тихоокеанский регион в 2024 году.