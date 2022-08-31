Рим, 31 августа, 2022, 22:28 — ИА Регнум. 38,8% жителей Италии не намерены принимать участия в выборах или еще не решили, за кого голосовать, таковы опубликованные 31 августа итоги опроса Quorum.

Quirinale.it Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони

Из тех, кто определился, более 48% поддерживают правоконсервативную коалицию, 29% — леволибералов, 11% — популистов, 5% — блок Маттео Ренци и Карло Календы.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.