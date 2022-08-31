Абуджа, , 22:05 — REGNUM Не менее 15 тел погибших при наводнении было обнаружено за последние сутки в окрестностях города Майдугури в Нигерии, сообщает 31 августа нигерийский телеканал Channels TV.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Люди погибли в водах вышедшей из берегов реки Нгадабул в северо-восточной части Нигерии.

«В административных границах столицы штата Борно города Майдугури из воды были извлечены 15 погибших», — рассказал представитель местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нигерии уже несколько дней непрерывно идут проливные дожди. В результате начались наводнения и оползни.

Ранее сообщалось о гибели 51 жителя нигерийского штата Джигава.

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