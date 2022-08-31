Афины , , 22:03 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обвинил президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в стремлении сменить греческое правительство, передаёт 31 августа агентство OG.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис European People's Party

В ходе заседания совета министров Греции Мицотакис коснулся темы энергетического кризиса, заявив, что «над международной ареной нависли темные тучи, предвещающие черную зиму». При этом он обвинил Россию в том, что она «атакует всю Европу, используя в качестве оружия природный газ, цена на который выросла в десять раз».

Греческий премьер также заявил, что Москва якобы вызывает политическую нестабильность внутри других стран, а российский президент и его турецкий коллега «не скрывают, что хотели бы видеть в Греции другое правительство».

Мицотакис также напомнил о предложенных им ранее мерах в энергетическом секторе Евросоюза.

«Пришло время реализовать пакет мер, предложенный мною семь месяцев назад: разделение цен на природный газ и электроэнергию. Правительство продолжит поддерживать граждан, однако стоит помнить, что наши ресурсы не являются неисчерпаемыми… Настоящую инфляцию не победить инфляционными обещаниями», — предупредил он.

В завершение Мицотакис подчеркнул, что «Греция не повернет назад и остается твердо стоять на траектории Европы».