Москва, 31 августа, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение выделить на программу социальной газификации до 400 млрд рублей. Об этом глава государства заявил сегодня, 31 августа, на совещании с членами правительства по вопросу газификации.

Nso.ru Газификация

Напомним, что программа социальной газификации была запущена в конце 2021 года. Суть программы в том, что строительство газопроводов, в том числе распределительных, до границ участков, осуществляется без привлечения средств граждан в уже газифицированных населенных пунктах.

В ходе разговора с вице-премьером Александром Новаком на совещании глава государства отметил, что сейчас программу газификации сдерживают разные процессы — стоимость оборудования, работы внутри участка, монтаж, — согласившись с доводами Новака.

К примеру, программа социальной газификации предусматривает средний размер социальной выплаты, в частности ветеранам и инвалидам в регионах, на уровне 70−80 тысяч рублей. При этом газовое оборудование может стоить 75 тысяч рублей, а работы по прокладке газовой трубы внутри участка — 45−50 тысяч рублей. Получается, что денег даже на социальную газификацию может не хватить.

В итоге Путин поддержал инициативу Новака о выделении дополнительных средств на субсидирование социальной газификации.

«Нужно обязательно проработать ваше предложение о дополнительной поддержке граждан, которые нуждаются в такой поддержке, и вместе с регионами принять соответствующее решение. Если все заявки нужно будет реализовывать, то это где-то будет 400 млрд. Нужно заранее будет подумать и об этих источниках финансирования», — сказал российский лидер.