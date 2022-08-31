Москва, 31 августа, 2022, 21:11 — ИА Регнум. В Совфеде с иронией восприняли новость о планах властей США учредить новую должность посла по особым поручениям, ориентированную на Арктический регион.

council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

«Отличная идея. Один только вопрос, куда будет направлен запрос на получение агремана и кому назначенный посол в Арктике будет вручать верительные грамоты? Никак первому попавшемуся белому медведю», — отметил в своем телеграм-канале сенатор Владимир Джабаров.

Как сообщало ИА REGNUM, поскольку изменение климата нагревает Арктику, а Россия и Китай выдвигают свои претензии, регион оказался втянутым в геополитику. На этом фоне президента США Джо Байден планирует учредить новую должность посла по особым поручениям, ориентированную на Арктический регион.