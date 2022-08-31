Абу-Даби, , 21:32 — REGNUM Одномоторный лёгкий самолёт потерпел катастрофу, рухнув на парковку автомобилей в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщает 31 августа Генеральное управление гражданской авиации страны.

Катастрофа произошла в тот момент, когда самолёт шёл на посадку в частном аэропорту Аль-Батин в пригороде Абу-Даби.

Самолёт Cessna Caravan упал на стоянку, расположенную у большой мечети шейха Зейда. По предварительной версии, лёгкая воздушная машина потерпела аварию из-за технической неисправности.

Начато следствие.

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