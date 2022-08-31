Оттава, 31 августа, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 31 августа поменял местами двух членов кабинета министров, поскольку министр по оборонным закупкам Филомена Тасси попросила позволить ей проводить больше времени в своем доме в Онтарио, сославшись на семейные обстоятельства. Об этом сообщает Reuters.

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В ходе короткой церемонии Тасси была приведена к присяге в качестве министра экономического развития Южного Онтарио, должность которого ранее занимала Хелена Яцек. В свою очередь Яцек, член парламента Онтарио, была приведена к присяге в качестве министра закупок.

Отмечается, что это первые перестановки в правительстве Канады после выборов 2021 года.