Херсон, 31 августа, 2022, 20:55 — ИА Регнум. В районе Архангельского (Херсонское направление) позиции русской армии атакуют «духи» — ичкерийцы из батальона, сформированного террористом Ахмедом Закаевым, сообщил в своем телеграм-канале 31 августа военкор Юрий Котенок.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

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«По логике жанра против этих бармалеев должны бросить кадыровский спецназ. Думаю, что на херсонском направлении в ближайшие сутки появится один из отрядов СпН из Чечни», — предположил военкор.

Правда, есть вероятность, что в Киеве примут решение срочно вывести эту часть своих боевиков «для отдыха и подкрепления», добавил Котенок.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что при разгроме «наступления» ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях за двое суток (29−30 августа) были уничтожены десятки единиц военной техники и более 1700 военнослужащих.