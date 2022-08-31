София, , 22:51 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о намерении отправить в западноафриканское государство Мали группу высококвалифицированных военных медиков. Об этом 31 августа сообщает БНР.

Мали TREEAID

Предполагается, что болгарские специалисты примут участие в создании дополнительных медицинских пунктов по борьбе с инфекционными заболеваниями, а также новых хирургических центров. Военные медики из Болгарии будут расквартированы в столице Мали — городе Бамако.

Напомним, на сегодняшний день болгарские врачи в рамках подразделений армии Болгарии несут службу в 20 так называемых горячих точках по всему миру.

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