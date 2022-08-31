Херсон, Бывш. УССР, , 20:45 — REGNUM По состоянию на вечер 31 августа у Киева много убитых и раненых, но мало территориальных приобретений, отметил в своем телеграм-канале («Старше Эдды») военный журналист Герман Куликовский, комментируя «наступление ВСУ».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Те места, где ВСУ днём добились временного успеха, вновь вернулись под контроль ВС России. Но Украина слишком долго готовилась к наступлению, а зарубежные бенефициары хотят посмотреть, куда уходят их миллиарды и для чего работают инструкторы. Ради этого придётся гнать в бой подготовленные и обученные резервы, чтобы хоть как-то показать результаты работы и сделать отчёт по потраченным средствам», — отметил эксперт.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что при разгроме «наступления» ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях за двое суток (29−30 августа) были уничтожены десятки единиц военной техники и более 1700 военнослужащих.