София, 31 августа 2022, 21:29 — REGNUM Правительство Болгарии планирует рассмотреть вопрос о введении системы оплаты в российских рублях за поставляемый в страну Москвой природный газ. Об этом 31 августа сообщает софийская газета «Факты».
По словам министра энергетики Болгарии Розена Христова, такая схема будет выгодна обеим сторонам.
При этом 31 августа в эфире Болгарского национального телевидения Христов не стал отрицать, что соответствующие транзакции могут осуществляться посредством и частных, и государственных болгарских финансовых институтов.
Напомним, ранее власти Болгарии не исключили возможности возобновления масштабных контрактов с Газпромом, разорванных Софией в апреле.
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