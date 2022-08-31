София, , 21:29 — REGNUM Правительство Болгарии планирует рассмотреть вопрос о введении системы оплаты в российских рублях за поставляемый в страну Москвой природный газ. Об этом 31 августа сообщает софийская газета «Факты».

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По словам министра энергетики Болгарии Розена Христова, такая схема будет выгодна обеим сторонам.

При этом 31 августа в эфире Болгарского национального телевидения Христов не стал отрицать, что соответствующие транзакции могут осуществляться посредством и частных, и государственных болгарских финансовых институтов.

Напомним, ранее власти Болгарии не исключили возможности возобновления масштабных контрактов с Газпромом, разорванных Софией в апреле.

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