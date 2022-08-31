Мехико, , 20:09 — REGNUM Уровень насилия в отношении женщин в Мексике увеличился за последние пять лет, сообщает 31 августа Reuters со ссылкой на исследование национального статистического агентства Мексики INEGI.

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Каждые семь из десяти женщин, проживающих в Мексике, подвергаются той или иной форме насилия, выявило исследование.

«Насилие в отношении женщин остается проблемой общественного здравоохранения», — заявила на пресс-конференции президент INEGI Грасиэла Маркес.

Ранее резкий рост числа убийств мексиканок вызвал волну протестов. В среднем каждый день в Мексике умирают от насильственной смерти около десяти женщин. Кроме этого, десятки тысяч женщин в стране числятся пропавшими без вести.

Согласно данным INEGI, более 70% из 50,5 млн мексиканок старше 15 лет подвергались тому или иному виду насилия. Для сравнения, в 2016 году данный показатель составлял 66%.