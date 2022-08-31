София, , 19:53 — REGNUM Министерство обороны Болгарии объявило об отправке ограниченного армейского контингента в Ирак. Об этом 31 августа сообщает БНР.

Армия Болгарии

Военнослужащие болгарской армии будут обеспечивать патрулирование основных приграничных участков на севере Ирака. При этом непосредственного от участия в международных военных операциях в регионе болгарские солдаты и офицеры отстранены.

Напомним, ранее официальная София позиционировала себя в качестве участницы мирного процесса на Ближнем Востоке и в ряде стран Северной Африке.

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