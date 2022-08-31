Москва, , 19:38 — REGNUM В атаку на освобожденные Россией территории Херсонской области киевский режим бросил свои лучшие войска. Об этом 31 августа заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Окоп» для ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в атаку по открытой степи идут наиболее подготовленные киевские подразделения. И во время своего движения по открытой местности они становятся очень удобной мишенью для российской артиллерии и авиации.

«Это не резервисты, не мобилизованные, это наиболее подготовленный состав киевских войск. Большая ставка на контрнаступательные действия на южном направлении. Но, судя по молчанию киевского режима, выставить эти действия за «перемогу» ему будет сложно. Но я не исключаю, что после огромных неудач киевский режим попробует реализовывать хотя бы информационную кампанию», — сказал Поддубный.

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