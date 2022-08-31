Ташкент, 31 августа, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев 31 августа заявил, что руководство СССР якобы боролось с лучшими людьми в Узбекистане (Узбекской ССР).

En.kremlin.ru Шавкат Мирзияев

Выступая по случаю отмечаемого в республике дня памяти жертв репрессий у комплекса «Шахидлар хотираси», он сказал, что 100 тысяч узбеков были репрессированы в советское время, причём 13 тысяч — «беспощадно расстреляны».

Причина в том, что «они были нашими величайшими героями, достоянием нации», сказал узбекский президент.

«Знали по два-три языка, — цитирует Мирзиёева РБК. — У режима было понимание, что они способны освободить нашу Родину, привести её к процветанию».