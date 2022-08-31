Новосибирск, , 19:29 — REGNUM В Новосибирске 31 августа семье погибшего на территории бывш. УССР сержанта Юрия Резника вручили орден Мужества. Его войсковую часть командировали в Донбасс в самом начале спецоперации, сообщает сайт VN.ru.

Отмечается, что Резник героически погиб, с честью выполняя боевую задачу с командой своих сослуживцев. У него остались жена и трое детей.

Отметим, Юрий Резник уроженец посёлка Благовещенка Благовещенского района Алтайского края. В 2005–2007 годах проходил срочную службу в элитных Воздушно-десантных войсках. В 2010 году решил вернуться в армию на контрактной основе. Резник проходил службу в 24-й отдельной бригаде специального назначения Главного разведывательного управления. Он был командиром группы отделения специального назначения.