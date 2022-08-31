Астана, 31 августа, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Друзья и соратники беспокоятся за судьбу казахстанского политзаключенного, которого подвергли преследованию из-за пророссийских взглядов. Об этом 31 августа ИА REGNUM сообщил казахстанский политолог на условиях анонимности.

Страница Ермека Тайчибекова во «ВКонтакте» Ермек Тайчибеков

«Мы беспокоимся за жизнь и здоровье Ермека Тайчибекова. От него с 5 августа не поступало никаких вестей», — заявил политолог.

Собеседник агентства сообщил, что Тайчибекова лишили права пользоваться специальным телефонным аппаратом, по которому заключенные могут звонить родным. Также политзаключенному не дают возможность получать посылки, пользоваться библиотекой и отправлять письма. Для оказания дополнительного давления, Тайчибекова неоднократно отправляли в штрафной изолятор, «в тюрьму в тюрьме».

«За всё это несёт ответственность Рысбек Сагадатович Тугунбаев, в чьем ведении находится РГУ ЛА 155/8» — заключил политолог.

Напомним, что в 2021 году активист, пророссийский блогер и предприниматель Ермек Тайчибеков был приговорён к 11 годам заключения после выступления в российских СМИ.