Москва, 31 августа, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за неделю с 23 по 29 августа снизились в среднем на 0,16%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

За период с начала августа потребительские цены, по оценке ведомства, снизились на 0,54%, а инфляция с начала текущего года замедлилась до 10,38%.

Согласно данным Росстата, за неделю в среднем по стране снизились цены на гречневую крупу — на 0,5%, мороженую рыбу, пшеничную муку и пшено — на 0,4%, мясо кур и вермишель — на 0,3%, макаронные изделия — на 0,2%, сосиски и сардельки — на 0,1%.

Одновременно с этим полукопченые и варено-копченые колбасы, куриные яйца подорожали на 0,5%, баранина, подсолнечное масло, сахар-песок и печенье — на 0,3%, сливочное масло, шоколадные конфеты, творог, черный чай и водка — на 0,2%, стерилизованное молоко, сметана, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки и рис — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,6%. В том числе помидоры стали дешевле на 6,8%, репчатый лук — на 6,5%, морковь — на 5,8%, картофель — на 5,1%, свекла — на 4,8%, белокочанная капуста — на 4,2%, огурцы — на 2,8%, яблоки — на 1,8%, бананы — на 1%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на 1,2%, стиральные порошки и зубные щетки — на 0,4%, зубные пасты и туалетная бумага — на 0,3%, пеленки для новорожденных, детские подгузники и женские гигиенические прокладки — на 0,2%, туалетное мыло и сухие корма для животных — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли в среднем на 0,1%, дизельное топливо — на 0,2%.

Отметим, что недельная дефляция в России фиксируется уже восьмую неделю подряд. Так, по данным Росстата, в предыдущую неделю потребительские цены снизились в среднем на 0,15%, за неделю до этого — на 0,13%, ещё неделей ранее — на 0,08%.