Москва, 31 августа, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Судьбу территорий бывшей УССР, освобожденных от нацистского киевского режима, будут решать люди, живущие там, заявил 31 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на просветительском марафоне «Знание».

ИА REGNUM Сергей Лавров

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о возможности референдума по вхождению Запорожской области в состав России.

При этом Лавров уточнил, что «не стал бы сейчас гадать».

«Судьбу тех территорий, которые мы освобождаем от неонацистского режима, будут решать, конечно же, те люди, которые там живут», — подчеркнул глава МИД России.