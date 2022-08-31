Бухарест, , 19:21 — REGNUM Акции крупнейших фармацевтических компаний Румынии упали в цене по сравнению с 2021 годом на 75%. Об этом 31 августа сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

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Сложившаяся ситуация связана с общим кризисом на мировом рынке медикаментов. При этом, как утверждают независимые эксперты, США и крупнейшие страны ЕС пытаются навязать Румынии собственные стандарты фармакологии.

Отмечается, что в ближайшее время правительство республики рассмотрит возможность выделения дополнительных финансовых средств на поддержку фармпредприятий.

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