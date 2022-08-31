Москва, 31 августа, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Атака киевских войск на освобожденные территории Херсонской области не стала неожиданностью для российских военных. Об этом 31 августа заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, киевский режим сумел собрать значительное количество военной техники и личного состава, которые направил в атаку. При этом боевые действия идут на обширном участке фронта.

«Боевые действия идут на протяжённом участке линии боестолкновения. Стало ли это сюрпризом для наших военных? Конечно нет. Получилось ли что-то у киевских военных? Получилось потерять личный состав и военную технику», — сказал Поддубный.