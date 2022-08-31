Москва, 31 августа, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Участниками экспедиции «Арктический плавучий университет — 2022» был выполнен комплекс научно-исследовательских работ на архипелаге Земля Франца-Иосифа, среди которых наблюдение за атлантическими моржами. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Gazprom-neft.ru Морж

Сотрудниками института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН третий год проводится мониторинг группировки атлантического моржа. Одной из ключевых задач исследования является оценка состояния и динамика популяции арктического млекопитающего.

«Было важно за столь короткий период времени пройтись по нескольким ключевым точкам архипелага — островам Греэм-Белл, Трехлучевом, Хейса, Матильды и обследовать лежбища с помощью беспилотных летательных аппаратов, провести учёт залегающих животных, собрать пробы малоинвазивными и не инвазивными методами. Также удалось обслужить 15 фотоловушек, установленных в прошлом году. В этом году нас удивило лежбище на мысе Останцовый на острове Хейса своей локацией: моржи лежали достаточно далеко от воды, среди песков, а не в привычном месте», — сказала Светлана Артемьева, научный сотрудник института проблем экологии и эволюции, руководитель отряда по изучению атлантического моржа в рамках программы «Арктического плавучего университета».

Согласно учёным, группировка моржей выглядит хорошо, больные животные отсутствуют. В 2021 году прямым учетом удалось установить численность группировки, которая составила более семи тысяч особей, что является рекордом для этих мест. Результаты этого года станут известны после анализа полученных данных.

Отметим, что 29 августа научно-экспедиционное судно Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Михаил Сомов» отправилось в очередную экспедицию, в ходе которой корабль доставит на труднодоступные гидрометеорологические станции Северного, Якутского и Чукотского УГМС топливо, продовольствие, расходные аэрологические материалы, строительные материалы, дизель-генераторные агрегаты и другой груз, а также смену полярников. Экспедиция продлится два месяца.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что исследователями в ходе рейса экспедиции «Арктический плавучий университет-2022» на островах архипелага Земля Франца-Иосифа был выполнен ряд полевых геологических исследований. Специалисты Арктического научного центра при участии сотрудников особо охраняемой природной территории проводили работы на островах Греэм-Белл, Земля Вильчека, Хейса, Алджера и Матильды архипелага Земля Франца-Иосифа.

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