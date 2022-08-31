Нижний Новгород, , 17:53 — REGNUM Торжественные линейки в школах Нижегородской области в этом году будут проходить без каких-либо коронавирусных ограничений, передаёт «Newsroom24» со ссылкой на информацию регионального министерства образования.

Измерение температуры Дарья Драй © ИА REGNUM

«Торжественные линейки запланированы в обычном формате, не предусматривающем ограничительных мер», — отмечают в образовательном ведомстве.

Вместе с тем в новом учебном году школьникам и учителям вновь начнут измерять температуру при входе в здания школ. А работникам школьных столовых придётся носить защитные маски и одноразовые перчатки.

Также стало известно о том, что нижегородским образовательным учреждениям по-прежнему запрещается проводить массовые мероприятия в помещениях с привлечением посторонних специалистов — фотографов, видеооператоров и ведущих.