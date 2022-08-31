Москва, , 17:52 — REGNUM Нужно проконтролировать выполнение железнодорожных работ в регионах РФ. Об этом 31 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Я попрошу вас внимательно к этому относиться и потом мне ещё дополнительно доложить о том, как идут там работы», — завил Путин.

По словам главы Минтранса РФ Виталия Савельева, речь идёт, в частности, о таких регионах, как Забайкальский край, Мурманская область, небольшое отставание есть и в Астраханской области.

Он указал, что, несмотря на отставания, во всех регионах работы всё равно будут выполнены в срок или даже досрочно.

«На наш взгляд, тому были объективные причины, мы говорили с губернаторами… нет оснований беспокоиться, что работы не будут выполнены в указанный срок», — отметил он.