Пенза, , 18:17 — REGNUM В День знаний в Пензенской области впервые пройдет акция «Подари школе мяч». Целью мероприятия является привлечение детей к регулярным занятиям спортом и поддержка школьных спортклубов, сообщает региональное министерство физической культуры и спорта.

Мяч Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Почетные гости торжественных мероприятий, посвященных началу учебного года, смогут подарить набор мячей представителям школьных спортивных клубов. Активисты школьного спортивного движения получат футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи.

Стоит отметить, что ранее исполняющий обязанности министра образования Пензенской области Игорь Щеткинна конференции, посвященной началу учебного года, заявил, что любая добровольная помощь, оказываемая образовательным организациям со стороны родителей учеников или законных представителей, должна быть юридически грамотно оформлена.

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Ранее ИА REGNUM передавало, 1 сентября в Пензенской области торжественные мероприятия будут проводить 1060 образовательных объектов.

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