София, 31 августа, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Находящийся в столице Болгарии с частным визитом бывший госсекретарь США Майк Помпео призвал болгарские власти создать дополнительные условия формирования «новых газовых запасов ЕС». Об этом 31 августа сообщает БНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюзу каждый служит по-своему

По словам Помпео, сегодня Болгария располагает всеми необходимыми ресурсами для закачки в свои подземные газовые хранилища миллионов кубометров голубого топлива, в том числе и сжиженного газа из США.

Майк Помпео «Болгария должна и будет играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Восточной Европы».

Добавим, что визит Помпео в Болгарию был согласован с президентом США Джо Байденом. Предполагается, что экс-глава американского внешнеполитического ведомства найдет возможность крупнейших в новейшей истории Европы поставок сжиженного газа из США.