Симферополь, 31 августа, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Школы Республики Крым получат имена участников специальной военной операции, сообщил 31 августа в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов по итогам встречи с вице-премьером — министром труда и соцзащиты региона Еленой Романовской и министром образования Крыма Валентиной Лаврик.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

«Инициативы коллективов в части присвоения школам имен участников СВО, открытия мемориальных досок получат всестороннюю поддержку. Дети должны знать имена тех, кто в трудную минуту, не колеблясь, выполнил свой воинский долг», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 сентября в российских, в том числе крымских и севастопольских школах будут проводиться уроки «Разговоры о важном».