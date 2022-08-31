Токио, , 17:24 — REGNUM Силы самообороны Японии и сухопутные силы США провели совместные учения по обороне группы островов Амамиосима, сообщает 31 августа военное ведомство страны.

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В ходе учений применялись японские противокорабельные ракеты типа 12, над увеличением дальности которых работает сейчас министерство обороны Японии.

На сегодняшний день эти ракеты размещены на островах Нансэй с целью блокирования возможной активности Китая.

Кроме того, в учениях принимали участие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), осуществлявшие обнаружение морских целей и наводившие на них ракетные удары.

Отмечено, что эти манёвры стали частью регулярных совместных учений США и Японии Orient Shield («Восточный щит»).

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