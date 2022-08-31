Лондон, 31 августа 2022, 17:13 — REGNUM Женский чемпионат Европы по футболу 2022 года стал самым просматриваемым за всю историю турнира, сообщает 31 августа Reuters со ссылкой на регулятор европейского футбола УЕФА.
В этом году аудитория турнира, чемпионом в котором стала сборная Англии, победив в финале команду Германии, составила 365 миллионов зрителей, что более чем в два раза превышает показатель 2017 года (178 миллионов) и на 214% превышает данные 2013 года (116 миллионов).
Отмечается, что финал в прямом эфире смотрели 50 миллионов зрителей. При подсчете учитывались данные теле- и онлайн-просмотров.