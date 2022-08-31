Прага, 31 августа, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 31 августа, что Евросоюз решил приостановить действие договорённостей с РФ об упрощённом визовом режиме.

Agencia de Noticias ANDES Петер Сийярто

После переговоров с коллегами по ЕС об отмене для граждан России шенгенских виз (встреча состоялась 31 августа в Праге) Сийярто сказал: «Европейский союз отменит соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией».

Дипломат подчеркнул, что странам Евросоюза сегодня не удалось достичь консенсуса по запрете на выдачу «шенгена», так что «полный запрет на визы для российских граждан не вступит в силу».

Ряд стран, включая Венгрию, не дал состояться этой антироссийской инициативе, добавил министр иностранных дел республики.