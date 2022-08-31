Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Американский регулятор выбрал крупнейшие онлайн-площадки Alibaba и JD.com, а также ещё ряд китайских компаний, зарегистрированных в США, для аудиторских проверок, которые начнутся в сентябре, сообщает 31 августа Reuters.

Карта-флаг Китая

Также в список для проверки попала крупнейшая в Китае сеть ресторанов быстрого питания Yum China Holdings — владелец ресторанов KFC, Taco Bell и Pizza Hut в КНР.

Все компании получили уведомления о том, что они вошли в первый список китайских компаний, чьи аудиторские документы проверит Совет по надзору за бухгалтерским учетом в публичных компаниях (PCAOB), представители которого прибудут в Гонконг.

Данное решение было принято после того, как 26 августа PCAOB заключил соглашение с регулирующими органами Китая о разрешении на проведение проверок аудиторских записей китайских компаний, зарегистрированных в Соединённых Штатах.

Соглашение может положить конец давнему спору, в результате которого более 200 китайских компаний могли быть вытеснены с американских фондовых бирж.