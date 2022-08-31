София, , 17:06 — REGNUM Действующий Совет министров Болгарии подготовил предварительный вариант положения о переходе страны на внутренние торговые операции в единой европейской валюте — евро. Об этом 31 августа сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам вице-премьера Болгарии Атанаса Пеканова, соответствующий пакет документов предусматривает введение евро в этой балканской стране уже с января 2024 года. «Для этого есть все необходимые предпосылки», — заявил Пеканов.

При этом в правительстве Болгарии не исключили возможности обращения к Еврококомиссии с просьбой выделить дополнительные средства Евросоюза на интеграцию Болгарии в еврозону. Сумма такого займа может составить €1,4 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван размер внешнего долга Болгарии