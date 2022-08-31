Амстердам, 31 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Сотрудники Национальной железнодорожной компании Нидерландов (NS) объявили 31 августа о начале пятой по счету из обещанных ранее забастовок, сообщает пресс-служба компании.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

По утверждению пресс-службы, бастующие требуют повышения зарплаты. Забастовка затронет железнодорожное движение на юге и востоке страны.

«Профсоюзы FNV Spoor, VVMC и CNV объявили, что сегодня прекращают работу на юге и востоке Нидерландов. В результате поезда NS в этих районах не будут курсировать весь день», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, первая из пяти забастовок прошла на севере Нидерландов 24 августа.

Бастующие требуют повысить зарплату всех сотрудников Национальной железнодорожной компании Нидерландов и выплатить им разовые премии.