Будапешт, 31 августа, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией власти ЕС решили не выполнять, сообщает 31 августа Reuters. Договорённость будет приостановлена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюзу каждый служит по-своему

Информация о намерении Брюсселя принять такое антироссийское решение поступила от венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто. Он сделал заявление по итогам переговоров ЕС о запрете для граждан РФ шенгенских виз.

Венгерский дипломат подтвердил, что европейские страны не смогли принять такое радикальное решение: не все страны были согласны, например, Венгрия выступает против запрет выдачи «шенгена» российским гражданам.

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Напомним, запрет выдачи шенгенских виз гражданам России инициировали Эстония и Финляндия, ряд стран Восточной Европы горячо поддержали эту антироссийскую меру.

Накануне, 30 августа, в МИД Германии заявили, что предложат Брюсселю отказаться от упрощённого характера выдачи виз гражданам России.