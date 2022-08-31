* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 31 августа, 2022, 16:18 — ИА Регнум. После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, начались внутренние разногласия между различными фракциями движения по поводу распределения власти и экономических ресурсов, но эти разногласия достигли своего пика сейчас, после гибели в Кабуле лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая показала, что главный центр власти в стране неясен: у кого большие полномочия — у кабинета министров в Кабуле или у Хайбатуллы Ахундзада в Кандагаре? Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Маркус Потцель, заместитель главы Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), недавно заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что «взаимоотношения между кабинетом министров в Кабуле и Хайбатуллой Ахундзада, лидером талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), находящимся в Кандагаре, до сих пор неясны».

«Игнорируя постоянные слухи о внутренних разногласиях, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позиционируют себя как единый и слаженный руководящий орган. Находящийся в Кабуле кабинет регулярно проводит заседания, и официальные лица публично сообщают о результатах этих встреч», — сказал представитель ООН.

По словам Потцеля, «методы правления посредством указов и политических решений, провозглашенных в соответствии с исламом и афганскими традициями, ещё больше ограничили основные права и свободы человека, особенно для женщин и девочек».

Слова спецпредставителя ООН о неясных отношениях между кабинетом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле и их лидером в Кандагаре показывают, что главным центром власти, в силу издаваемых фетв и приказов, является не Кабул, а южный город Кандагар.

Нынешний политический конфликт происходит между двумя фракциями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ): так называемой «Кандагарской» группой пуштунов из племенного объединения дуррани из южных провинций и «Сетью Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из племенного объединения гильзаев из Восточного Афганистана.

Но есть много указаний на то, что главным центром власти является Кандагар, а мулла Хайбатулла управляет делами страны из этого южного города.

Michael O'Connor Кандагар

Судьбоносные встречи в Кандагаре

Это не первый случай, когда представители ООН сообщают о внутренних разногласиях различных фракций талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и называют отношения между лидером радикалов и членами кабинета министров неясными.

В апреле заместитель представителя ООН в Афганистане заявил, что ситуация с управлением в Афганистане «неоднозначна», и важные решения принимаются вне кабинета министров и в других местах внутри структуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Эти сообщения указывают на серьёзные и длительные разногласия между различными фракциями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но в прошлом году каждый раз, когда разногласия в Кабуле обострялись, они обращались в Кандагар, чтобы найти способ разрешить эти разногласия, что свидетельствует о центральной роли Кандагара в движении.

В сентябре 2021 года, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) только объявили состав своего временного кабинета, сообщалось о конфликте между муллой Абдул Гани Барадаром, заместителем премьер-министра, и Халиль-ур-Рахманом Хаккани, министром по делам мигрантов и дядей Сираджуддина Хаккани, и вооружённых столкновениях между их людьми.

Вскоре после этих сообщений мулла Барадар в гневе уехал в Кандагар и долгое время отсутствовал на публичных и официальных встречах. Но в итоге он вернулся в Кабул и начал свою работу при посредничестве одного из людей, близких к лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Возвращение муллы Барадара из Кандагара не стало концом внутренних споров между высокопоставленными членами временного правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Разногласия между муллой Барадаром, Сираджуддином Хаккани и муллой Мухаммадом Якубом заставили всех членов кабинета отправиться в Кандагар для разрешения споров муллой Хайбатуллой.

Заседание правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое обычно проходило каждую неделю по понедельникам в бывшем президентском дворце «Арг» и длилось не более нескольких часов, прошло в Кандагаре с 21 по 23 марта этого года.

По информации из надёжных источников, одной из целей этой трёхдневной встречи было урегулирование внутренних разногласий между высокопоставленными членами правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, 18 августа радикалы провели «большое общественное собрание» в Кандагаре, на котором присутствовал и выступил с речью мулла Хайбатулла. Именно после этой встречи мулла Хайбатулла осуществил масштабные кадровые перестановки в кабинете министров и по его прямому приказу были сменены командующие в провинциях Панджшер и Баглан.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия Афганские боевики

Значение Кандагара для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Традиционно лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в основном выходцы с юга Афганистана, имеют эмоциональную привязанность к городу Кандагар, и можно сказать, это их «народная столица». Радикалы рассматривают Кандагар как место рождения движения и отправную точку своей борьбы и символически принимают важные решения в этом городе.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, большинство лидеров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала прибыло в Кандагар, а затем в Кабул, официальную столицу Афганистана.

Кроме того, Кандагар имеет большое экономическое значение для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и считается жизненно важным перевалочным пунктом и транзитным маршрутом. В течение многих лет талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали транзитные маршруты через Кандагара для торговли наркотиками и таким образом собирали огромные финансовые ресурсы для продолжения политической и военной деятельности.

Многие влиятельные лица, политики и крупные бизнесмены, принадлежащие к племени дуррани, родом из Кандагара, и в этом смысле кандагарская фракция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сохранила этот город как свою традиционную базу и придаёт ему большое значение.

Хотя внутренние разногласия между различными фракциями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарастают, пока неясно, приведут ли они в конечном итоге к размежеванию и военным конфликтам или же лидер «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сможет контролировать это.

Но без сомнения, лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и высокопоставленным чиновникам этой группировки будет сложно контролировать межфракционную борьбу, игнорируя интересы пуштунов Восточного Афганистана, особенно «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).